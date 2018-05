Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american George H.W. Bush se afla la terapie intensiva la o zi dupa inmormantarea sotiei sale, Barbara Bush, scrie CNN. Bush, in varsta de 93 de ani, a fost internat la Spitalul Metodist Houston duminica dimineata, fiind victima unei infectii care a ajuns in sange, conform purtatorului…

- Barbara Bush, sotia fostului fostului presedinte american George H. W. Bush, a murit la varsta de 92 de ani, a anuntat, miercuri, un purtator de cuvant al familiei Bush. Fosta prima doamna a SUA a fost spitalizata de mai multe ori in ultima perioada, iar in urma cu trei zile a refuzat sa mai urmeze…

- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You…