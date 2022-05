Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american George W. Bush a calificat, din greseala, invazia in Irak drept "brutala" si "nejustificata", inainte de a se corecta spunand ca a vrut sa se refere la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters.

- Fostul președinte al SUA, George W. Bush, a descris in mod eronat invazia Irakului drept „brutala” și „nejustificata”, inainte de a se corecta spunand ca voia sa se refere la invazia Ucrainei de catre Rusia. Clipul a devenit viral, avand aproape șapte milioane de vizualizari in doar cateva ore, potrivit…

- Rusia a decis in mod intenționat sa transforme razboiul impotriva Ucrainei intr-un razboi al cerealelor, a spus ministrul german de externe Annalena Baerbock, dupa reuniunea miniștrilor de externe ai G7 din Germania, relateaza CNN.

- Potrivit consilierul Presedintelui, Mykhailo Podoliak, libertatea si civilizatia vor fi date inapoi acelor teritorii din sudul Ucrainei, care acum sunt ocupate de rusi. La inceputul lui mai, Rusia, va organiza in regiunea Herson un pseudo-referendum pentru a infiinta Republica Populara Herson, pe modelul…

- Invazia rusa a Ucrainei si devastarea pe scara larga a tarii, precum si sanctiunile economice impuse fata de Rusia ridica spectrul unei alte crize alimentare mondiale, conform unei analize World Vision Romania. Astfel, o tema tot mai relevanta pentru agricultura din Romania si din lume este cum sa…

- Noua sedinta CSAT despre invazia Rusiei in Ucraina Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O noua sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a fost convocata marti de la ora 12:00 de președintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat razboiul declanșaț de Vadimir Putin in Ucraina. Tehnicianul campioanie Romaniei a comentat la conferința de presa premergatoare jocului cu Sepsi evenimentele care se petrec in acest moment in Ucraina și se declara șocat de ceea ce…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin sa se aseze la masa negocierilor pentru a opri operatiunea militara lansata joi de Rusia asupra Ucrainei, liderul de la Kiev cerandu-le in acelasi timp cetatenilor europeni care au pregatire militara in confruntari…