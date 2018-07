Constantin Alexandru Manda de la Colegiul National "Mihai Eminescu" din Constanta a obtinut nota 9,1 la Limba si literatura romana, 10 la Istorie si 10 la Economie, media rezultata fiind de 9,7. El a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca dificultatea examenului de bacalaureat a fost medie.

"Consider ca orice elev care a trecut prin liceu ar fi trebuit sa ia nota de trecere. Mi s-a parut ca subiectele au atins mai multe puncte studiate de-a lungul timpul in liceu. Nu au fost dificile, cel putin la profilul umanist la care am sustinut examenul. Din ce am inteles la proflul real subiectele…