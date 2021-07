Stiri pe aceeasi tema

- Mauricio Macri, fostul președinte al Argentinei, este vizat de o ancheta deschisa de parchet dupa ce mai multi responsabili ai actualului si fostului guvern de la Buenos Aires l-au acuzat de contrabanda cu munitii in Bolivia in noiembrie 2019, relateaza AFP și Agerpres , citand surse judiciare. Sabina…

- Parchetul argentinian a deschis o ancheta impotriva fostului presedinte Mauricio Macri dupa ce mai multi responsabili ai actualului si fostului guvern de la Buenos Aires l-au acuzat de contrabanda cu munitii in Bolivia in noiembrie 2019, relateaza AFP, citand surse judiciare. Acuzatii…

- Echipa de fotbal Unirea Dej are in lot doi jucatori noi: un portar și un atacant imprumutat de la Farul Constanța. Este vorba despre CLAUDIU CHINDRIȘ și ALEX POP. ”Portarul CLAUDIU CHINDRIȘ s-a format la Scoala de Fotbal Ardealul Cluj-Napoca, cu care a fost vicecampion national in anul 2016. Maramureșeanul…

- Scandal pe scena politica din Romania. Președintele Alianței pentru Unirea Romanilor George Simion l-a criticat dur pe Virgil Popescu. Controversatul politician trage un semnal de alarma pentru cei care lucreaza in domeniul minier. Despre ce este vorba, de fapt. George Simion, acuzații grave la adresa…

- Nu a mai înscris, dar a fost din nou decisiv pentru selecționata Argentinei: Lionel Messi a oferit pasa de gol și alb-albaștrii au obținut prima victoria la Copa America, scor 1-0, în fața selecționatei Uruguayului.În minutul 13, Messi a centrat din flancul stâng și Guido…

- Ministrul argentinian al transporturilor, Mario Meoni, si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs vineri seara, la circa 110 kilometri de Buenos Aires, a anuntat guvernul argentinian intr-un comunicat citat sambata de Reuters, scrie Agerpres. Ministrul mergea singur cu masina catre orasul…

- Ministrul argentinian al transporturilor, Mario Meoni, si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs vineri seara la circa 110 kilometri de Buenos Aires, a anuntat guvernul argentinian intr-un comunicat citat sambata de Reuters. Ministrul mergea singur cu masina catre orasul sau…