Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu negociaza un acord de recunoastere a vinovatiei pentru a pune capat procesului sau pentru coruptie, a declarat duminica o sursa familiarizata cu subiectul, dar discutiile s-au blocat din cauza unei conditii care ar impune inlaturarea sa din politica, relateaza…

- Totuși, a discutiile s-au blocat din cauza unei conditii care ar impune inlaturarea sa din politica, relateaza Agerpres.Netanyahu, care a pierdut puterea in iunie dupa 12 ani consecutivi in fruntea guvernului si care este acum lider al opozitiei, a pledat nevinovat la acuzatiile de dare de mita, abuz…

- Razvan Gaina, fost director al Administrației Bazinale de Apa (ABA) Siret, a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației intr-un dosar instrumentat de DNA Bacau. Procurorii au trimis in judecata mai multe persoane implicate in angajari ilegale,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Premierul israelian Naftali Bennett a intrat in carantina duminica, in asteptarea rezultatului la testul PCR de COVID-19, dupa ce fiica sa in varsta de 14 ani a fost testata pozitiv la noul coronavirus, a anuntat biroul prim-ministrului israelian, transmite Reuters. Dupa ce a aflat de rezultatul testului…

- Premierul israelian Naftali Bennett a intrat în carantina duminica, în asteptarea rezultatului la testul PCR de COVID-19, dupa ce fiica sa în vârsta de 14 ani a fost testata pozitiv la noul coronavirus, a anuntat biroul prim-ministrului israelian, transmite Reuters. Dupa…

- Premierul israelian Naftali Bennett a intrat in carantina duminica, in asteptarea rezultatului la testul PCR de COVID-19, dupa ce fiica sa in varsta de 14 ani a fost testata pozitiv la noul coronavirus, a anuntat biroul prim-ministrului israelian, transmite Reuters, potriivit Agerpres. Dupa…

- Premierul israelian Naftali Bennett a convenit cu presedintele francez Emmanuel Macron ca presupusa utilizare inadecvata a software-ului spion Pegasus dezvoltat de compania israeliana NSO Group, inclusiv impotriva liderului francez, sa fie gestionata „discret”, a declarat luni un oficial israelian citat…

- Discutiile dintre Republica Moldova si Rusia raman divergente asupra pretului si altor detalii ale unui nou acord de livrare a gazelor, a declarat prim-ministrul Natalia Gavrilita. Chisinaul a declarat "stare de urgenta energetica" dupa ce contractul cu Gazprom a expirat la sfarsitul lunii septembrie,…