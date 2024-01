Stiri pe aceeasi tema

- Achitare pentru Adrian Viorel Nicolaescu, fost prefect al judetului Constanta, trimis in judecata, in iulie 2020, de procurorii DNA, pentru abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave.Decizia a fost luata, potrivit datelor…

- In ultima perioada am asistat la o avalanșa a pensionarilor speciale din magistratura, dar și in poliție sau jandarmerie, datorita prevederilor mai favorabile din vechile legi care reglementau regimul pensiilor speciale. Pare incredibil, moda pensionarilor speciale are și o justificare: cei care au…

- Doua persoane care ar fi disparut in lacul Siutghiol, intre Ovidiu si Palazu Mare, sunt cautate de pompieri si de scafandri. Au fost gasite o barca si mai multe plase de pescuit. ISU Constanța a fost sesizat duminica seara, in jurul orei 23.00, despre dispariția celor doi. La ora 2.00 au fost sistate…

- Ministerul Transporturilor a atribuit proiectul pentru „Autostrada Litoralului”, o șosea estimata la 1,1 miliarde de euro, menita sa descongestioneze traficul din Constanța, firmei controversate Consitrans SRL. Aceasta companie a fost introdusa in 2022 pe „lista rușinii” a constructorilor și proiectanților…

- Fostul vicepremier si ministru de Interne, Gabriel Oprea, revine in politica. Sambata, Gabriel Oprea a fost reales presedinte al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), pentru urmatorii patru ani. In cadrul Conferintei Nationale a UNPR a fost stabilita conducerea formatiunii politice, secretarul…

- Tribunalul Bucuresti s a pronuntat luni, 20 noiembrie 2023, in dosarul in care procurorii DNA Constanta l au trimis in judecata pe Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi.Acuzat de abuz in serviciu, fals intelectual in forma continuata si santaj, Vasile Iliuta a fost achitat, in baza…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Final de cercetare judecatoreasca in dosarul…