Fostul ministru Vlad Voiculescu își arogă meritele campaniei pro-vaccinare lansată de Cîțu Demis de Florin Cițu, Vlad Voiculescu are un mesaj ironic legat de campania pro-vaccinare lansata joi de primul-ministru. „Ma bucur ca ideea promovata de Ministerului Sanatații in ianuarie a devenit acum campanie a guvernului. PS Recunosc ca nu ne-am gandit atunci sa facem un clip cu domnul Florin Cițu”, a transmis Voiculescu pe Facebook. Voiculescu se leaga de faptul ca actuala campanie, lansata joi, are aceeași denumire cu cea inițiata de fostul ministru al Sanatații in 16 ianuarie. „Astazi am lansat o noua campanie de comunicare pentru vaccinare. Bazata pe emoție, pe ce ne lipsește, de ce ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

