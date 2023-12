Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, revine la conducerea UNPR

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea, fost vicepremier si ministru de Interne, a fost reales sambata presedinte al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, pentru urmatorii patru ani, in cadrul Conferintei Nationale a partidului. De asemenea, a fost reales și restul conducerii formatiunii politice, secretarul general,…

- Gabriel Oprea, fost vicepremier si ministru de Interne, a fost reales sambata presedinte al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, pentru urmatorii patru ani, in cadrul Conferintei Nationale a partidului. Totodata, a fost realeasa conducerea formatiunii politice, secretarul general, presedintele…

- Gabriel Oprea a fost reales președinte al Uniunii Naționale pentru Progresul Romaniei, pentru urmatorii patru ani, in cadrul Conferinței Naționale a partidului, care a avut loc sambata, 16 decembrie 2023. Totodata, a fost realeasa conducerea formațiunii politice, secretarul general, președintele…

- Gabriel Oprea, fost vicepremier si ministru de Interne, a fost reales sambata presedinte al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, pentru urmatorii patru ani, in cadrul Conferintei Nationale a partidului, potrivit Agerpres.Totodata, a fost realeasa conducerea formatiunii politice, secretarul general,…

- Fostul premier și actualul senator Florin Cițu a ajuns dimineața la sediul central al DNA din București, acolo unde a fost chemat in dosarul achiziției de vaccinuri anticoronavirus. Chiar daca la intrarea in sediul direcției, Cițu a fost extrem de rezervat in declarații, la ieșire, el a susținut ca…

- Judecatoarea Gabriela Cristina Mazilu, a fost promovata de Sectia pentru judecatori a CSM la Curtea de Apel Bucuresti, incepand cu 1 ianuarie 2024. CSM a aprobat transferul judecatoarei, chiar daca aceasta era acuzata de catre Agentia Nationala de Integritate ca nu justifica cei peste 6 milioane de…

- Curtea de Apel București ar putea anunta azi verdictul final din dosarul in care fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania e acuzat de omor. Decizia Curtii e definitiva și executorie. Prima instanta l-a condamnat pe Mario Iorgulescu la 15 ani și 8 luni de inchisoare.Curtea de Apel…

- Gabriel Oprea este și ramane președintele Uniunii Naționale pentru Progresul Romaniei, partid de centru-stanga, de sine statator, pe care l-a creat in anul 2010”, precizeaza biroul de presa al progresistilor.Formatiunea condusa de fostul vicepremier pentru securitate nationala subliniaza ca este “deschisa…