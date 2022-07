Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Chesnoiu, fostul ministru al agriculturii, a sosit la Timișoara pentru a fi audiat in dosarul in care este banuit de abuz in serviciu. Chesnoiu a refuzat sa faca declarații la sosirea la sediul DNA Timișoara și s-a prezentat la sediul instituției insoțit de un avocat. Fostul ministru este banuit…

- Fostul ministru Chesnoiu este audiat la DNA Timișoara, in dimineața zilei de luni, 11 iulie 2022. Este vorba de ancheta din cauza careia Adrian Chesnoiu a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii. La momentul demisiei din funcția de ministru, Chesnoiu, care este și deputat PSD, a cerut colegilor…

- Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a ajuns luni dimineața la sediul DNA Timișoara pentru declarații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a ajuns, in aceasta dimineața, in urma cu scurt timp, la sediul DNA Timișoara pentru a fi pus sub acuzare și audiat. Va reamintim ca procurorii anticorupție l-au acuzat pe Chesnoiu de faptul ca a intervenit pentru a aranja mai multe concursuri de…

- Petre Daea va fi numit probabil la conducerea Ministerului Agriculturii, chiar daca tot mai multa lume vorbește de faptul ca ar fi avut și el un rol in povestea demiterii lui Adrian Chesnoiu. De fapt, la mijloc ar fi fost vorba de angajarea unui aporpiat al familiei Daea pe un post din Ministerul Agriculturii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea vicepremierului Sorin Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. De asemenea, seful statului a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Adrian Chesnoiu din functia de ministru al Agriculturii.…

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale.

- Procurorul General al PICCJ, Gabriela Scutea, i-a trimis, joi, președintelui Camerei Deputaților, referatul DNA Timișoara și dosarul cu privire la urmarirea penala a ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…