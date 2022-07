”Candidez pentru a fi viitorul sef al Partidului Conservator si premierul vostru. Sa restabilim increderea, sa reconstruim economia si sa reunim tara”, scrie intr-un mesaj pe Twitter fostul ministru. I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister. Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. Sign up — Ready For Rishi (@RishiSunak) Rishi Sunak, in varsta de 42 de ani, considerat unul dintre favoritii cursei, si-a anuntat marti demisia, dupa ministrul Sanatatii Sajid Javid, in urma unei serii de scandaluri. Demisiile lor au declansat un…