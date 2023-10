Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…

- O noua alerta alimentara, de data aceasta intr-un supermarket cunoscut din Romania care a anunțat ca retrage de pe rafturi un sortiment aparte de somon. Mai exact ar fi vorba despre doua loturi de file de somon afumat norvegian, care s-a dovedit a fi infestat cu o bacterie periculoasa care provoaca…

- The European Commission (EC) said on Friday that Romania submitted on Friday a request to modify its Recovery and Resilience Facility (RRF) so as to add a new chapter, according to See News. The request is based on the need to take into account high inflation in 2022, supply chain disruptions and the…

- Presedintele Klaus Iohannis revenit, miercuri, asupra declarațiilor facute cu o zi inainte in legatura cu posibilitatea ca o drona ruseasca sa se fi prabușit pe teritoriul Romaniei in timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. In deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari, Iohannis…

- Deputatul PSD, Gabriel Zetea, a fost pus la punct, in direct, in emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN, realizata de jurnalistele Catalina Porumbel, Madalina Mihalache și Gina Vacariu, dupa ce a susținut supraimpozitarea locuințelor – dorita de PSD in pachetul de așa-zise masuri de austeritate -, cu…

- Presedintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, s-a referit, duminica, intr-un discurs sustinut la Mausoleul de la Marasesti, la patriotismul eroilor cazuti in razboaie si a subliniat ca, in contextul razboiului din Ucraina, „Romania este de partea buna a istoriei”. „De fiecare data cand vrem sa intelegem…

- Dan Matei Agathon, fost ministru al Turismului in Guvernul Nastase, a murit, la varsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). Pe data de 17 septembrie, fostul ministru urma sa implineasca 74 de ani. „Astazi…

- Guvernul a ajuns la o intelegere informala cu Comisia Europeana pentru ca Executivul comunitar sa nu declanseze procedura de suspendare a unor fonduri UE destinate Romaniei, parte din calendarul multianual si PNRR, desi statul roman va depasi tintele de deficit excesiv atat in 2023, cat si in 2024,…