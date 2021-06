Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Beuran ar putea ocupa din nou funcția de șef al Secției Clinice de Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgența Floreasca, dupa ce magistrații au decis reintegrarea sa și plata tuturor salariilor de la momentul concedierii pana la punerea in aplicare a deciziei. In paralel, medicul are de dus o lupta…

- O instanța din Tribunalul Ilfov i-a dat dreptate medicului Mircea Beuran și a dispus anularea deciziei nr. 1468/12.06.2020 prin care medicul a fost destituit. Judecatorii au dispus ca medicul sa fie reintegrat pe postul și pe funcția pe care le-a deținut anterior concedierii. De asemenea, judecatorii…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, devenit in 2016 primul musulman care conduce o capitala occidentala, a fost reales pentru al doilea mandat, conform rezultatelor facute publice sambata, relateaza AFP. In varta de 50 de ani, Sadiq Khan, fiu al unor imigranti pakistanezi si crescut intr-o locuinta…

- Mai mult de 200.000 de oameni au semnat o petiție online lansata miercuri, care solicita anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Petiția a fost formulata de un fost candidat la postul de guvernator la Tokyo și un avocat. Petiția este postata pe platforma change.org și se adreseaza președinților organizatori…

- Ioana Mihaila, noul ministru al Sanatații a fost sancționata in justiție pentru ca și-a amenajat ilegal podul clinicii din Oradea. Instanța a dispus demolarea lucrarilor efectuate fara autorizație. Ioana Mihaila deține o clinica medicala intr-o cladire in care, in calitate de proprietar, a amenajat…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, o declarație de presa, prima dupa pactul coaliției de guvernare. Șeful statului spune ca ințelegerea conform careia premierul nu mai poate demite niciun ministru fara consultari prealabile cu partidele fondatoare nu taie din atribuțiile nimanui. „Am…

- Senatorii din Comisia Juridica au respins solicitarea DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale a fostului ministru al Sanatații Florian Bodog. Știre in curs de actualizare The post Comisia Juridica din Senat a respins solicitarea DNA de inceperea urmaririi penale a fostului ministru Florian…

- O mica speranța pentru salile de fitness din Timișoara și din țara! Oprirea activitații salilor de sport in spații inchise in localitațile unde incidența este mai mare de 4 la mia de locuitori a fost contestata in instanța de unul dintre cei mai mari operatori de fitness