Fostul ministru al justiției Monica Macovei, inculpată penal în accidentul motociclistului rănit Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a fost inculpata oficial in dosarul accidentului pe care l-a provocat anul trecut pe litoral, accident in care un motociclist pe care Macovei l-a lovit cu mașina a fost grav ranit. Monica Macovei s-a prezentat, vineri, in fata procurorilor, pentru a-i fi adusa la cunostinta calitatea de inculpat in […] The post Fostul ministru al justiției Monica Macovei, inculpata penal in accidentul motociclistului ranit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

