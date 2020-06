Fostul ministru al Educației are un scenariu sumbru: Vor să bage frica în copii Potrivit documentului, clasele trebuie sa fie de maximum 10-15 elevi, elevii sa stea maximum 4 ore pe zi la școala, iar fiecare ora de curs sa dureze cel mult 30 de minute, in condițiile in care jumatate din elevi invața de acasa online. "Sunt ingrozita si as vrea sa mai citesc o data dimineata, cand voi fi mai putin nervoasa. Pentru ca dupa ce am citit, mi se pare ca este un document care vrea sa bage frica in copii si sa transforme societatea in altceva decat ar trebui sa fie o societate. Sigur, sunt de acord sa luam niste masuri de igienizare a scolilor, suplimentar fata de ce a fost pana acum,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

