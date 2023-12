Stiri pe aceeasi tema

- Joey Barton (41 de ani) a decis s-o rupa cu fotbalul dupa atacurile asupra lui provocate de mesajele sexiste și misoginiste postate pe rețelele sociale. Fostul mijlocaș, care și-a pierdut pe 26 octombrie postul de la Bristol City, criticase implicarea femeilor drept consultante in fotbal. Un personaj…

- Fostul internațional de tineret german Agyemang Diawusie s-a stins din viața la varsta de 25 de ani. Atacantul nascut in Berlin a jucat pentru echipa germana din liga a treia, Jahn Regensburg. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de reprezentanții echipei la care activa.

- Jucatorul norvegian inscrie gol dupa gol și pare sa zdrobeasca orice record. La doar 23 de ani este spaima fundașilor din Premier League, avand rezultate deosebite in tricoul campioanei en-titre, Manchester City, alaturi de care a caștigat și Champions League, ediția 2022-2023. Haaland a facut junioratul…

- Tensiunea competitiva este esențiala pentru emoția oricarui concurs sportiv. Cea mai bogata competiție naționala de fotbal din lume nu a fost supradodata in acest sens in ultimul timp, Manchester City, finanțata de Abu Dhabi, caștigand prima divizie a Angliei și conducand din nou clasamentul cu aproape…

- Reacția presei internaționale, dupa ce Lionel Messi a caștigat Balonul de Aur 2023. Jurnaliștii din intreaga lume au vorbit deja despre succesul starului argentinian, care a ajuns la 8 Baloane de Aur caștigate in intreaga cariera. In cadrul galei de la Paris, Messi i-a „suflat” trofeul lui Erling Haaland,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca Dorel Zamfir, fost campion al Romaniei, a incetat din viata. Fostul jucator avea 62 de ani. „Federația Romana de Fotbal regreta dispariția, la 62 de ani, a lui Dorel Zamfir, fost campion al Romaniei. Originar din Vișeu de Sus, Dorel Zamfir a evoluat la FC Constanța,…

- Impresarul Bogdan Apostu l-a acuzat pe Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, de minciuni, dupa ce tehnicianul a declarat ca mai mulți jucatori au plecat de la Arad in vara pentru bani. Printre cei enumerați de Rednic se numara Desley Ubbink (30 de ani, mijlocaș ofensiv, FC Emmen) și Idriz Batha (31 de…

- Este doliu in lumea fotbalului romanesc! Un cunoscut fost fotbalist de la noi s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 46 de ani. Știm despre acesta ca era, in prezent, directorul Școlii nr. 3 „Ciprian Porumbescu” din Constanța.