- CFR SA anunța ca circulația feroviara este intrerupta miercuri seara pe relația Pașcani-Iași, din cauza deraierii, intre stațiile Sarca-Podu Iloaiei, a 11 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa. Potrivit CFR SA, trenul aparține GFR și circula pe relația Port Constanța – Cristești-Jijia. Trenul…

- Serviciile secrete olandeze au dezvaluit detalii despre o operațiune pe care au desfașurat-o pentru a impiedica un spion rus sa patrunda in interiorul Curții Penale Internaționale de la Haga – unde se investigheaza presupuse crime de razboi in Ucraina, noteaza Euronews. „AIVD (serviciul secret olandez)…

- Dmitri Medvedev, un aliat de lunga durata al lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului. In mesajul publicat pe rețeaua…

- Finlanda cere sa intre in NATO, conform deciziei care s-a adoptat, la data de 12 mai 2022, la Helsinki. Decizia a fost anunțata, in dimineața acestei zile, de președintele și de premierul Finlandei. Este vorba de o decizie istorica, intrucat tradiția Finlandei era de țara neutra. Finlanda avea totuși…

- Poliția chineza a arestat duminica un proprietar de cladire și alte opt persoane, la doua zile dupa ce structura s-a prabușit, lasand zeci de persoane sub daramaturi, au anunțat poliția și presa de stat, scrie Euronews. Agenția oficiala de știri Xinhua a precizat ca proprietarul cladirii se afla printre…

- Avocatul pentru drepturile omului Amal Clooney a cerut miercuri țarilor de la Națiunile Unite sa se concentreze pe justiția internaționala pentru crimele de razboi din Ucraina, astfel incat dovezile sa nu ramana in depozit – așa cum a procedat pentru victimele Statului Islamic din Irak și Siria.„Ucraina…