Fostul membru al trupei UB40, Astro, a murit Unul dintre membrii fondatori ai trupei britanice UB40, Astro, a murit, sambata, la varsta de 64 de ani. Fostul membru al formației UB40, pe nume real Terence Wilson, a decedat dupa o boala fulgeratoare. Deocamdata, nu se știu cauzele exacte ale decesului, intr-un mesaj publicat pe pagina oficiala de Twitter, fanii sunt rugați sa respecte […] The post Fostul membru al trupei UB40, Astro, a murit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

