- Un medic sportiv din Fagaraș a ajuns erou in presa spaniola, dupa ce a salvat de la inec un copil de 2 ani. Presa spaniola a scris despre un eveniment petrecut recent, cand un medic din Fagaraș a reușit sa salveze de la inec un copil de 2 ani. Este vorba despre Ovidiu Dragos, cel care a fost medicul…

- Oficialii gruparii CFR Cluj au anuntat transferul lui Vasile Mogoș (30 de ani). Internationalul roman s-a desparțit de Crotone și a semnat cu ardelenii un contract valabil trei ani. „Bine ai venit, Vasile Mogoș!Suntem bucuroși sa va anunțam ca internaționalul roman Vasile Mogoș este noul jucator al…

- Aiudeanul Andrei Rațiu – transfer in La Liga, la Deportivo Alaves Andrei Rațiu, fundașul lateral dreapta originar din comuna Unirea, este foarte aproape ca in aceasta vara sa faca pasul spre La Liga. Internaționalul roman, cotat pe site-ul de specialitate transfermartk.com la suma de 1,5 milioane de…

- Continue reading Dezastru pe aeroportul din Cluj, miliardarul George Roth, originar din Cluj, spune diplomat ca ”nu e cea mai buna experiența”, alaturi de o fotografie care arata cat de aglomerat e terminalul at Info real.

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…

- Un roman care s-a stabilit de mai mulți ani in Spania și-a mințit partenera ca s-a nascut in Almeira. Motivul pentru care a ales sa faca acest gest a fost unul surprinzator. Ii este rușine cu originea sa, marturisind ca a intalnit multe persoane cu prejudecați.

- Florin Raducioiu (53 de ani), fostul mare internațional roman, a oferit un interviu in Spania, in care a vorbit despre marele regret al vieții sale. Raducioiu a vorbit cu spaniolii de la AS și despre perioada care a urmat incheierii carierei de fotbalist. Fostul mare atacant, trecut in pe la AC Milan,…