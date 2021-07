Stiri pe aceeasi tema

- Benone Sinulescu a fost internat la Spitalul Judetean din Arad. Artistul sufera de Alzheimer si de cativa ani are probleme grave cu inima. Acesta a fost gasit in stare de inconstienta in casa sa, iar de acolo a fost dus la un centru de ingrijiri paliative. Impresarul sau, Ionuț Pavel, face insa acuzații…

- Benone Sinulescu ar fi cazut in propria locuința și a fost dus la un centru de ingrijire, joi.Ionuț Pavel, fost impresar al artistului, a declarat ca Sinulescu risca sa moara și ca familia nu l-a transferat la spital. ”El ar o problema și ea trebuie rezolvata. Nu a fost dus la Urgențe, ci la o clinica…

- Madalina Apostol a povestit intr-un interviu la Antena Stars ca la inceputul relației sale cu Nick Radoi barbatul a pus pe urmele ei detactivii pentru a știi tot ce face. Astazi el a marturisit de ce a apelat la aceștia și ce a descoperit.

- Keo s-a confrunat cu grave probleme de sanatate in luna aprilie a acestui an, iar cantarețul a fost nevoit sa ajunga pe mana medicilor. Cantarețul a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum se simte la aproape 3 luni de la intervenție.

- Marina Voica a fost operata de urgența pe cord, dupa ce a suferit mai multe complicații. Artista a avut nevoie imediat de intervenția medicilor, iar varsta inaintata și problemele de sanatate au reprezentat un risc pentru specialiști.

- Reprezentanii Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia fac declarații legate de starea pacienților raniți in urma accidentului de la Teleac. Reamitnim ca un grav accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 16.00, in zona podului de la Teleac, comuna Ciugud. In urma accidentului au rezultat…

- Elena Ploieșteanu a acordat un interviu pentru Antena Stars in care a facut declarații tulburatoare cu privire felul in care a fost tratat artistul in spital. Dupa moartea marelui interpret, soția acestuia și familia lui vor sa dea in judecata spitalul in care a fost internat acesta.

- Dupa schimbul de replici care a avut loc ieri, in direct la Antena Stars, intre Alex Bodi și Daria Radionova, Iulia Salagean a rabufnit. Fosta soție a afaceristului intervine in scandalul momentului și lamurește cum a stat, de fapt, relația dintre cei doi. Blondina, deranjata de faptul ca rusoaica era…