Andrew Cuomo, fostul guvernator al statului New York, care a demisionat dupa ce a fost acuzat de hartuire sexuala, a fost deposedat marti de premiul Emmy pe care l-a castigat in 2020 pentru interventiile sale televizate din primele luni ale pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. Politicianul democrat, care ocupa acea functie din 2011, a dobandit in 2020 statutul de vedeta nationala datorita conferintelor sale de presa sustinute zilnic, considerate rationale si linistitoare, in opozitie cu Donald Trump, ale carui anunturi despre criza sanitara erau percepute ca fiind haotice. Interventiile televizate…