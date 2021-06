Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul chirurg Dumitru Dumitrescu s a stins din viata.Fostul directorul medical al Spitalului Orasenesc Harsova, reputatul chirurg Dumitru Dumitrescu, a fost gasit decedat in locuinta sa.Anuntul cu privire la decesul medicului a fost facut de reprezentantii Spitalului Orasenesc Harsova pe pagina…

- Medicul propus sa ocupe funcția de director medical al Spitalului de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, de catre managerul Alexandru Calancea, este nefrologul Dimitrie Cristian Siriopol, conferențiar universitar. Daca propunerea va fi acceptata de Consiliul Județean Suceava, mandatul ...

- Ministerul Sanatații va scoate la concurs posturile vacante din Direcțiile de Sanatate Publica (DSP), unde ”am constatat ca exista un mare deficit de personal, mai ales de personal specializat”, a declarat ministrul Ioana Mihaila, la Interviurile HotNews LIVE.

- De cateva decenii, IT-ul a fost cu adevarat ancorat in viața noastra. Lumea se confrunta cu o dezvoltare exponențiala a dematerializarii și a internetului. Chiar daca aceasta dezvoltare aduce multe puncte pozitive, atacurile cibernetice și-au vazut numarul crescand de zece ori și sunt acum un adevarat…

- Daune morale de un milion de euro cerute de parinții unui baiețel. O familie din Timisoara s-a hotarat sa ceara daune morale de un milion de euro dupa ce fiul lor a murit, in 2014, in toaleta Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara. The post Daune morale de un milion de euro cerute…

- Un barbat de 70 de ani a fost gasit decedat, joi, la domiciliul sau din comuna Perieni, cu multiple plagi pe tot corpul, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, informeaza Agerpres. "Barbatul de 70 ani, din Perieni, a fost gasit decedat la domiciliu de familie.…

- Spitalul de Pediatrie Ploiești are un nou manager interimar, in persoana doctorului Anca Miu. Decizia Consiliului de Administratie vine la mai puțin de trei luni de la precedenta numire, a doctorului Dan Stefan Simpalean. Doctorul Anca Miu este noul manager interimar al Spitalului de Pediatrie Ploiești.…

- Autoritațile sbiene anunța ca, in urma desfașurarii concursului pentru ocuparea funcției de director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, doamna doctor Lavinia Danciu a fost declarata admisa, cu nota finala 10.