- Fostul director general al companiei nationale Unifarm, Adrian Ionel, a fost condamnat definitiv astazi, 14 iunie 2023, de Curtea de Apel București la un an de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei, in dosarul in care a fost judecat dupa ce ar fi cerut mita de 760.000 de euro de la reprezentantii…

- Fostul director al Unifarm Adrian Ionel a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, pentru instigare la fals intelectual. Magistratii l-au achitat de celelalte acuzatii aduse de DNA, pentru care fusese condamnat, in prima…

- Stelian Florin Dabija a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea in luna august 2021. Pe data de 15 noiembrie 2022, Judecatoria Macin a decis condamnarea lui Stelian Florin Dabija la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Instanta…

- Fostul manager al Spitalului Malaxa din București Florin Secureanu a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 8 luni de inchisoare. Pedeapsa a fost redusa (de la 5 ani 10 luni la Tribunalul București) pentru ca o parte dintre faptele de care Secureanu era acuzat s-au prescris.…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat, definitiv, pe Florin Secureanu, fost director al Spitalului Malaxa, la 3 ani și 8 luni. Judecatorii au constatat ca unele fapte s-au prescris, pedeapsa fiind astfel diminuata fata de fond, unde sentinta a fost de 5 ani si 10 luni.

- Fostul manager al Spitalului „Nicolae Malaxa” Florin Secureanu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani si opt luni de inchisoare pentru ca ar fi facut plati nelegale din fondurile unitatii sanitare catre mai multe societati comerciale.

- Lidia Buble a fost condamnata, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti, la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DIICOT. Cantareața a fost acuzata ca a mituit, in februarie 2021, doi politisti de la Rutiera, pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest, amintește…

- Fostul primar al municipiului Pitesti, Tudor Pendiuc, a fost condamnat definitiv vineri la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care a fost acuzat de luare de mita si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, in legatura cu achizitia de autobuze pentru transportul public local.…