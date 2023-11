Fostul combinat de pâine de la Iași este deja istorie. Ce destinație va avea clădirea Pe locul fostului mare combinat de panificație de la Iași, administrat pana in urma cu cațiva ani de cel mai mare producator de paine din Romania, compania Vel Pitar, controlata de mexicanii de la Bimbo, acum se va construi o fabrica de ambalaje biodegradabile din hartie. Producatorul de ambalaje Exonia din Iași a preluat activele imobiliare ale fostului combinat de la VP Terenuri, parte a fondului american de investiții Broadhurst NCH Capital, cel care administra pana nu demult producatorul din industria de morarit și panificație. Activele se aflau in imediata apropiere a fabricii Exonia, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investițiile Guvernului in Autostrada Moldovei incep sa atraga investitori puternici. EXONIA cumpara fostul combinat de panificație din Iași, fostul mare gigant romanesc va reveni la viața. Noii investitori mizeaza pe legatura pe care autostrada o va asigura cu Vestul Europei și tind sa devina un important…

- „Exista probleme serioase pe agenda de la Bruxelles”, a declarat Viktor Orban intr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Dupa ședința de guvern, premierul ungar a declarat ca birocratii de la Bruxelles ar elimina reducerile cheltuielilor cu utilitațile si plafonarea dobanzilor, si ar da mai mulți…

- Cel mai mare festival studențesc, UniFEST, organizat de Uniunea Studenților din Romania, a inceput vineri, 3 noiembrie in București și alte 10 orașe din țara, și ține pana in 13 noiembrie. Studenții vor putea vizita gratuit muzee și tot gratuit vor avea acces la spectacole de teatru și de opera. Unul…

- Oamenii din Uniunea Europeana, care include 27 de tari, Spatiul Economic European si Elvetia, vor putea plati 9,99 euro, sau 11 dolari, pe luna pe web, sau 12,99 euro, sau 14 dolari pe luna pe iOS si Android, pentru a accesa versiunea fara reclame a Facebook si Instagram. Aceasta taxa acopera toate…

- Dr. Tudor Ciuhodaru, șeful UPU a Spitalului ”Sf. Ioan” din Iași, spune ca schimbarea orei afecteaza in special persoanele tinere și depresive și are efecte periculoase, marind riscul de infarct sau de suicid. Mai exact: 1. Riscul de infarct crește cu 5-10%, timp de trei zile dupa schimbarea orei. Sunt…

- Ford Transit Custom este una dintre cele mai cumparate modele utilitare din lume. De fapt, Transit Custom este cel mai vandut furgon din Europa și cel mai vandut vehicul, in 2022, in Marea Britanie. Acum, constructorul american prezinta noua generație Transit Custom, gandita pentru a fi și mai buna…

- Dupa ce și-a aruncat in prealabil singur mingea la fileu, pretinzand pe Facebook ca informațiile despre „un nou construct politic de amploare” (!!), care ar fi inceput „sa curga” (!!), sunt „adevarate” (!!), dl Ben-Oni Ardelean a lansat in fața unei audiențe mai degraba confidențiale „Mișcarea Speranței”,…

- UE vizeaza un nou acord pentru vaccinurile anti-Covid , in urma inmultirii cazurilor in regiune. Uniunea Europeana poarta discutii cu producatorul american de vaccinuri Moderna in vederea incheierii unui nou contract de furnizare a vaccinurilor impotriva Covid-19, pe fondul ingrijorarilor legate de…