Stiri pe aceeasi tema

- Fostul proprietar si administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, (91 de ani), a fost acuzat de evaziune fiscala prin falsa declaratie in Marea Britanie, a anuntat, luni, Crown Prosecution Service.

- Guvernul a adoptat o serie de masuri prin care se modifica Codul Fiscal, dar fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, arata faptul ca aceste masuri pot fi ”driblate” foarte ușor de micile firme, dar și de catre marile companii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a sarit in apararea președintelui rus Vladimir Putin intr-un interviu televizat, in care a spus despre acesta ca e o „persoana de prima clasa" pentru care ar „incasa un glonț". Reacțiile oficiale nu au intarziat sa apara. Fii la curent cu cele mai…

- Fostul sef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a fost arestat, joi dimineata, in Brazilia pentru port ilegal de arma, la imbarcarea intr-un avion cu destinatia Elvetia, scrie AFP, care adauga ca acesta si-a putut continua calatoria dupa ce a platit cautiunea, anunța agerpres. Fii la curent cu…

- Controversatul fost proprietar si administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, a fost arestat, miercuri seara, in Brazilia, in timp ce se pregatea sa urce cu un pistol intr-un avion privat cu destinatia Elvetia, scrie lequipe.fr. Fii la curent cu cele mai noi…

- Zeci de percheziții au loc duminica dumineața in județele Bistrița-Nasaud și Bihor la locuințele și sediile unor operatori economici banuiți de evaziune fiscala și spalare de bani, in domeniul comerțului cu produse electronice, potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR). Fii…

- Orasul Marrakech, din Maroc, va gazdui a 10-a etapa a Campionatului Mondial de Formula E, destinat monoposturilor suta la suta electrice, pe data de 2 iulie, au anuntat, miercuri, promotorul Formulei E si Federatia Internationala de Automobilism (FIA), citata de AFP și Agerpres. Fii la curent…

- Romanul banuit ca i-a ajutat pe hackerii ruși de la Killnet și a fost implicat in atacurile cibernetice din ultimele zile din Romania a fost identificat. Suspectul este un barbat in varsta de 23 de ani care era stabilit cu familia in Marea Britanie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…