- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis joi excluderea din magistratura a doua judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti, Daniela Panioglu si Alina Nadia Gulutanu. Potrivit unui comunicat al CSM, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a hotarat joi…

- Curtea de Apel București a admis in principiu, vineri, contestația in anulare formulata de Sorin Oprescu fața de condamnarea la 10 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul primar al Capitalei este citat in 16 decembrie la instanța. Avand in vedere faptul ca Sorin Oprescu se afla in Grecia – care a refuzat…

- UPDATE Conducerea Parlamentului a decis, marti, sa dea un termen pentru raport pana luni, la ora 12.00, in comisiile reunite buget finante, iar plenul comun se va intruni de la ora 14.00 pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea de la Curtea de Conturi a lui Niculae Badalau, retinut…

- Birourile Plenurilor Reunite se reunesc, marți, la ora 14:00, in format online, pentru a-l revoca pe Niculae Badalau din funcția de membru al Curții de Conturi. PSD a depus, luni, la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, o solicitare pentru declansarea procedurii de revocare…

- Curtea de Conturi a transmis, dupa retinerea lui Niculae Badalau, consilier de conturi si vicepresedinte al Autoritatii de Audit, ca sustine actul de justitie si isi exprima increderea ca autoritatile competente vor solutiona acest caz in conformitate cu prevederile Constitutiei si cu reglementarile…

- Sute de monede din aur, dintre care și unele care cantareau cate un kilogram fiecare, au fost descoperite de polițiști si procurori ingropate in curțile unor afaceriști din Strehaia. Monedele din aur au fost gasite de polițiștii specializați in investigarea infracțiunilor economice și procurorii Parchetului…

- Șefii AUR, George Simion și Claudiu Tarziu au cerut in instanța modificarea statutului partidului, dar Tribunalul le-a respins cererile. In plus, instanța a constatat ca partidul AUR folosește ilegal simbolurile naționale in sigla, incalcand, astfel, și Constituția, și legea partidelor politice. Cei…