Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, informeaza AFP.

- Fostul avocat de incredere al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, primar al New Yorkului in trecut, are de plata peste 148 de milioane de dolari catre doua foste angajate electorale din Georgia. Fostul primar le-a defaimat prin acuzații false cum ca au contribuit la fraudarea alegerilor din 2020 in dauna…

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat vineri sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza sambata AFP conform Agerpres . Avocatii lui Ruby Freeman si ai fiicei sale, Wandrea…

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat vineri sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza sambata AFP citat de Agerpres.roAvocatii lui Ruby Freeman si a fiicei sale, Wandrea…

- Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului si fostul avocat de incredere al lui Donald Trump, trebuie sa plateasca daune de peste 148 de milioane de dolari catre doua foste angajate electorale din Georgia pe care le-a defaimat prin acuzatii false ca au ajutat la fraudarea alegerilor din 2020 in dauna…

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat vineri sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza sambata AFP.

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza sambata AFP. Avocatii lui Ruby Freeman si a fiicei sale, Wandrea ”Shaye” Moss, doi agenti…

- Rudy Giuliani, 79 de ani, fostul primar al New Yorkului si fostul avocat de incredere al lui Donald Trump, trebuie sa plateasca daune de peste 148 de milioane de dolari catre doua foste angajate electorale din Georgia pe care le-a defaimat prin acuzatii false ca au ajutat la fraudarea alegerilor din…