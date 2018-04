Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca Teodora Voicila, fost arhitect sef al Primariei Galati, s-a aflat in conflict de interese administrativ in nu mai putin de 36 de proiecte pe care le-a avizat sau aprobat.

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul fostului arhitectul sef din cadrul Primariei Galati, Voicila Teodora. "In exercitarea demnitatii publice, avand un interes personal de natura patrimoniala, in calitate…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a cinci fosti si actuali functionari publici, dupa cum urmeaza: "1. PAVEL NUTA GINA, director general al Directiei Generale Financiar-Administrativ din cadrul Consiliului…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) acuza un consilier local de la Pangarati de „conflict de interese administrativ”. Intr-un comunicat de presa , institutia de integritate precizeaza ca Maria-Isabela Nedelcu, „in calitate de consilier local, a votat in mod favorabil pentru adoptarea unei hotarari…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa și fals in declarații in cazul a 11 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. COSTEA VASILE, primar al comunei Coteana, Județul Olt CONFLICT DE INTERESE…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si fals in declaratii in cazul a 12 fosti si actuali alesi locali. Printre acestia figureaza si Kosa Alpar, actual viceprimar si fost consilier local al comunei Ticus, care a fost…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHESAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș — INCOMPATIBILITATE In perioada 19 iunie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea privind Agentia Nationala de Integritate (ANI), care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013 sa inceteaze. In urma acestei decizii,…