Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj este echipa surpriza pe care Marius Sumudica o include in lupta la titlu. Antrenorul lui Gaziantep s-a declarat impresionat de forma clujenilor, despre care sustine ca se pot bate pentru primele locuri din Liga 1. U Cluj a invins-o in ultima etapa pe Dinamo, cu scorul de 1-0. Gratie succesului,…

- Nae Ungureanu, 67 de ani, fostul fundaș stanga de fier de la Universitatea Craiova, Steaua și naționala Romaniei, nu concepe ca „tricolorii” sa rateze calificarea la Euro 2024, vazand echipa lui Edward Iordanescu pe locul 1 in grupa preliminara. Apoi, considera ca FCSB e favorita la titlu și le da un…

- Victoria Rapidului din derby-ul cu FCSB, scor 2-1, a dat peste cap calculele caselor de pariuri in lupta pentru titlu. La inceputul lunii octombrie 2023, dupa victoria 1-0 de la Botoșani, FCSB se transforma intr-o favorita certa la titlu in Superliga. Pașii greșiți ai rivalelor CFR Cluj și Universitatea…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca FC Rapid este in lupta directa cu formatia sa, asa ca in meciul direct de duminica aceasta are sansa sa se distanteze in clasamentul Superligii, potrivit agerpres.ro. “Urmeaza un meci important…

- Florin Costea (38 de ani), fostul atacant de la FCSB și FC Universitatea Craiova, e liber de contract și urmeaza cursurile Școlii de Antrenori. Florin Costea a jucat ultima data la Campulung, in Liga 4, și ar vrea sa mai continue cariera de fotbalist. Intre timp, se pregatește sa devina antrenor și…

- Conținut oferit de: Partener extern. Din prima liga a Romaniei s-au scurs deja 12 etape și ne apropiem cu pași repezi de incheierea turului de campionat. Pot fi trase așadar cateva concluzii. FCSB și CFR Cluj au confirmat așteptarile, in timp ce Rapid arata ca poate spera la o clasare pe podium sau…