Fostul analist principal al echipei Liverpool a explicat cine este mai bun: Messi sau Ronaldo

Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, fostul selectioner al naționalei, a fost demis de la Al-Tai dupa ultimele doua infrangeri din campionat. Cea din urma, a venit chiar din partea echipei la care joaca Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. ce a spus Mirel Radio despre ceea ce s-a intamplat in urma cu cateva ore.

- Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bine platit sportiv din lume dupa ce transferul sau la echipa saudita Al-Nassr din Arabia Saudita aproape ca i-a dublat salariul anual de jucator, in timp ce Lionel Messi și Kylian Mbappe, de la Paris St Germain, comple

- Aproape noua sute de suporteri ai echipei Liverpool au dat in judecata UEFA pentru ca au suferit rani in haosul din afara stadionului, in seara finalei de anul trecut a Ligii Campionilor, relateaza Reuters.Firma de avocatura Leigh Day a intentat luni procesul, in numele a 887 de persoane. Fii…

- Antrenorul spaniol Michel Gonzalez a demisionat luni de la conducerea echipei grecesti Olympiakos Pireu.Demisia fostului mare fotbalist de la Real Madrid a venit in ciuda unei serii de sapte meciuri fara infrangere. „Am comunicat conducerii clubului decizia mea de a demisiona. Cred ca este cel mai…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat luni ca "nu-si face griji" ca ar putea fi demis din cauza performantelor slabe de pe banca tehnica a "cormoranilor", scrie AFP. "Cred ca intrebarea care nu se pune este, cu siguranta, de ce sunt inca aici, in aceasta lume nebuna", a spus Jurgen…

- Christophe Galtier, antrenorul lui PSG, i-a aparat pe Leo Messi și Kylian Mbappe dupa infrangerea cu Lyon, scor 0-1. Messi a fost huiduit și fluierat de ultrașii lui PSG inaintea meciului pierdut cu Lyon, dar argentinianul a fost aparat de antrenorul Galtier, care considera ca Leo și Mbappe nu sunt…

- Didier Deschamps a anunțat astazi, 21 martie, ca noul capitan al Franței este Kylian Mbappe, in varsta de 24 de ani, dupa ce banderola a fost eliberata de Hugo Lloris, retras de la naționala „Cocoșului Galic” la inceputul anului, scrie sport.hotnews.ro.

- Lionel Messi (35 de ani) este ademenit de Al Hilal cu un salariu de 220 de milioane de euro pe sezon, insa tatal jucatorului de la PSG a cerut 600 de milioane pe toata durata contractului. Leo Messi ar putea continua rivalitatea cu Cristiano Ronaldo in Asia. Arabia Saudita n-a renunțat la visul de a-l…