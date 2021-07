Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden l-a numit marti pe Mark Gitenstein, un colaborator de lunga durata, in functia de ambasador la Uniunea Europeana, in timp ce administratia sa incearca sa consolideze legaturile cu blocul comunitar european, relateaza AFP preluat de agerpres. In timpul administratiei lui…

- Presedintele SUA, Joe Biden, o va desemna pe Jane Hartley in functia de ambasador in Regatul Unit, a relatat vineri cotidianul The Washington Post, informeaza Reuters. Hartley a fost ambasador in Franta, scrie Agerpres.ro. Postul de ambasador al SUA la Londra este una dintre cele mai…

- BUCUREȘTI, 17 iun – Sputnik. O prima impresie dupa intalnirea de la Geneva este ca președintele Joe Biden a fost facut praf de presa americana. Elegant ca de obicei, Vladimir Putin a avut gentilețea de a nu profita de gafele partenerului de dialog, ci l-a caracterizat ca un ”om politic cu mare experiența”.…

- Intr-o cariera politica ce se intinde de-a lungul a patru decenii, președintele Joe Biden a vazut destui președinți americani – din ambele tabere, republicana și democrata – incercand sa transforme relația SUA cu Rusia, pentru ca in final ei sa plece de la Casa Alba dezamagiți, cu o neimplinire la acest…

- Este timpul ca Uniunea Europeana sa devina o putere militara globala și ca Statele Unite sa nu mai blocheze ambițiile europene in ce privește apararea – este indemnul primit de guvernul SUA de la un think-tank din Washington, foarte apropiat de administrația Biden. Este vorba de un raport al Centrului…

- Joe Biden propune un buget colosal pentru 2022. Premiera dupa 76 de ani. Amintim ca fostul presedinte Donald Trump a propus 4,8 trilioane de dolari anul trecut. Acum, noul lider de la Casa Alba promite imbunatațiri ale infrastructurii și o rețea de protecție sociala extinsa. Propunerea lui va fi transmisa…

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Moscova și Washington lucreaza la diverse aspecte legate de organizarea unei intalniri intre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, a declarat ministrul rus de Externe Sergei Lavrov. © Sputnik / Алексей НикольскийOccidentul știe foarte bine unde a trasat…