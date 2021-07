Fostul adjunct al serviciul de informatii din Armata Romana: Generalul (r) Gherghe, recent trimis in judecata, poate fi eliberat

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, acuzat de delapidare, fals material, fals intelectual si uz de fals dupa ce ar fi sustras aproape 180.000 de dolari din banii institutiei, a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv. ”Prin…

- Iulian Cristian Gherghe, fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, este acuzat de delapidare, fals material, fals intelectual si uz de fals. Gherghe este acuzat ca ar fi sustras aproape 180.000 de dolari din banii institutiei. Acuzatul a fost trimis in judecata in stare…

- Potrivit Parchetului General, la data de 27 noiembrie 2018, Iulian Cristian Gherghe, care avea calitatea de loctiitor al sefului DGIA, si-a insusit, fara drept, suma de 179.470 dolari din fondurile ce apartin acestei structuri militare, scop in care a falsificat si folosit mai multe inscrisuri oficiale.Procurorii…

- Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general - maior in rezerva, fost director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), a fost trimis in judecata de Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de delapidare,…

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, a anunțat joi, 17 iunie, Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, intr-un comunicat. Iulian Cristian Gherghe este acuzat de procurorii…

- Iulian Cristian, fost director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), va ramane in arest pana la data de 24 iunie. Inalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, ca nefondata, contestația formulata impotriva incheierii penale nr.7 din 20 mai 2021 a Curții Militare de Apel Bucuresti,…

- Generalul r Iulian Cristian Gherghe, fost director adjunct al DGIA Directia Generala de Informatii a Apararii DGIA serviciul de informatii al Armatei Romane, cere sa fie pus in libertate Solicitarea va fi analizata azi de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Gherghe este…

- Curtea Militara de Apel Bucuresti a decis azi ca generalul r Iulian Cristian Gherghe, fostul adjunct al serviciului de informatii din Armata Romaniei, sa ramana in spatele gratiilor. Decizia nu este definitiva. Oficial "Admite propunerea formulata de Ministerul Public ndash;Parchetul de pe langa Curtea…