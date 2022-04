Foști angajați ai Primăriei Capitalei, urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au anunțat joi, 21 aprilie, ca au pus in miscare actiunea penala fata de fosti membri ai Comisiei de evaluare/negociere din cadrul Primariei Capitalei. Acestia sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, paguba creata municipalitatii ridicandu-se la aproape 725.000 de lei. Miercuri, procurorii DNA și polițiștii au facut percheziții la Primaria Capitalei. Potrivit DNA, sunt urmariti penal: * Octavian Clement Constantinescu - la data faptei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au pus in miscare acțiunea penala fata de fosti membri ai Comisiei de evaluare/negociere din cadrul Primariei Capitalei, acestia fiind cercetati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus, la data de 25 martie 2022, punerea in miscare a actiunii penale fata mai multi inculpati, la data faptei reprezentanti ai Comisiei de evaluare negociere din cadrul Primariei municipiului Bucuresti:…

- Polițiștii din Dambovița efectueaza patru perchezitii domiciliare, una in județul Dambovița și trei in București, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de delapidare, abuz in serviciu și fals intelectual.Din cercetari- in perioada mai 2020 - aprilie…

- Plenul Camerei Deputaților a votat marți o hotarare prin care deputatul de Brașov Francisc Toba (ex-AUR) a fost revocat din Comisia de aparare a Camerei, potrivit unui comunicat al deputatului PNL Sorin Moldovan. Hotararea a fost votata cu 272 de voturi pentru și 5 impotriva. Francisc Toba, ales in…

- Deputații se intrunesc in ședința. Aceștia urmeaza sa examineze candidaturile membrilor in Comisia independenta de evaluare a integritații candidaților la funcția de membru in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor.

- Ce salariu are o femeie de serviciu de la Spitalul Municipal din București? Romanii care au aflat salariul pentru un astfel de post au ramas fara cuvinte. Care este diferența dintre salariul acesteia de la un spital de stat in comparație cu o angajata la un spital privat? Detaliile au ajuns in atenția…

- Consiliul Superior al Procurorilor s-au intrunit intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt peste 21 de subiecte, printre care și desemnarea unui membru din partea CSP in componența Comisiei ad-hoc de disciplina pentru verificarea faptelor sesizate ca fiind abateri disciplinare comise de Procurorul…

- Explicația specialistului este ca la acest nivel de varsta e greu sa impui purtarea maștii sau respectarea stricta a normelor de distanțare și igiena, potrivit news.ro.Dr. Oana Nicolescu a declarat ca in ultimele 24 de ore au fost peste 4000 de apeluri la numarul pus la dispozitie de DSP, dintre care…