Stiri pe aceeasi tema

- Fostei vicepreședinte a Parlamentului European, Eva Kaili, i-a fost autorizata ieșirea din inchisoare de catre judecatorul de instrucție Michael Claise.Arestata și inchisa la 9 decembrie, ea a stat puțin peste patru luni in inchisoare. Ea poate reveni la domiciliul sau cu brațara electronica, a precizat…

- Justitia belgiana a hotarat miercuri, 12 aprilie, sa o scoata din inchisoare pe fosta vicepresedinta a Parlamentului European, Eva Kaili, si sa o plaseze in detentie la domiciliu cu o bratara electronica, a informat Agenția France Presse, potrivit presei romane .

- Justitia belgiana a hotarat miercuri sa o scoata din inchisoare si sa o plaseze in detentie la domiciliu, cu o bratara electronica, pe fosta vicepresedinta destituita a Parlamentului European (PE) Eva Kaili, un personaj-cheie in ancheta de coruptie "Qatargate", relateaza AFP. "Eva Kaili va iesi din…

- Fosta vicepreședinta a Parlamentului European, Eva Kaili, care a fost arestata in luna decembrie a anului 2022 in dosarul de corupție „Qatargate”, a afirmat din inchisoare ca este „nevinovata”, relateaza Corriere della Sera.

- Justitia belgiana a respins miercuri o noua cerere de punere in libertate prezentata de fosta vicepresedinta a Parlamentului European, Eva Kaili, in cadrul anchetei privind scandalul ''bani in schimbul influentei'' din Parlamentul European, asa-numita afacere Qatargate, cu legaturi

- Eva Kaili, vicepreședintele destituit al Parlamentului European, acuzata de corupție in scandalul Qatarargate”, face munci platite, precum curațenie și gatit, in noua inchisoare din Haren, in Belgia. Eva Kaili se afla in arest preventiv la inchisoarea din Haren, in Belgia, din 9 decembrie in legatura…

- Fosta vicepreședinta a Parlamentului European, Eva Kaili, va mai ramane in arest inca o luna, chiar daca avocații a incercat sa obțina eliberarea, invocand faptul ca are parte de un tratament crunt in inchisoare.Kaili a fost arestata in urma cu o luna și jumatate dupa ce a fost acuzata de corupție in…

- Justitia belgiana a decis joi sa prelungeasca arestul preventiv in cazul eurodeputatei elene Eva Kaili, fosta vicepresedinta a Parlamentului European, incarcerata de sase saptamani in ancheta privind presupusul scandal de coruptie Qatargate, in care sunt implicati actuali sau fosti membri ai Parlamentului…