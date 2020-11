Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Dragulescu, fosta soție a celebrului gimnast, a fost ceruta in casatorie, deci, bat clopote de nunta in showbiz. Marele eveniment a avut loc intr-un mod extrem de obișnuit, dar care a șocat-o pe roșcata.

- Certurile dintre Alin Oprea și Larisa sutn din ce in ce mai zgomotoase. In ultima perioada, cei doi s-au acuzat reciproc de infidelitate, iar acum s-a iscat un nou scandal legat de partea financiara. Fostul membru al formației Talisman susține ca Larisa i-ar fi blocat accestul la toate conturile bancare…

- Scandalul divorțului dintre Alin Oprea și soția sa ia amploare, deoarece acum are parte de scandal și cu soacra, dar și cu cumnatul lui. Astfel ca vedeta nu a fost lasata sa-și ia lucrurile din propria casa. VIDEO Alin Oprea, agresat de fosta soție? Scandalul dintre Alin Oprea și Larisa pare ca abia…

- Alin Oprea și Larisa, fosta lui soție, sunt in plin divorț. Deși cei doi au incercat sa se separe la notar, desparțirea oficiala va avea loc la tribunal! Cantarețul a facut declarații dureroase despre mariajul cu aceasta.

- Noi detalii ies la iveala despre divorțul momentului. Deja s-au creat doua tabere, persoane care o susțin pe Larisa și persoane care-l susțin pe Alin. Dupa ce au aparut informații cum ca Alin a fost cel care a salvat-o de inchisoare pe fosta sa soție, iata ca acum fostul component al trupei Talisman…

- Fosta soție a lui Jorge – George Papagheorghe, Alina Laufer, care acum este casatorita cu Ilan Laufer, este noua vedeta care a anunțat ca este insarcinata. De fapt, nu ea a anunțat fericitul eveniment, ci soțul ei, printr-o postare pe rețelele de socializare. Femeia mai are o fetița cu solistul și prezentatorul…

- In urma cu un an actualul antrenor al Naționalei Romaniei la fotbal, Mirel Radoi, alaturi de familie, trecea prin momente dramatice, dupa ce fratele acestuia s-a sincuis, arcandu-se de la balconul apartamentului sau din Targoviște. Soția fratelui lui Mirel Radoi, la un an de latragedie, iși reface viața…