Stiri pe aceeasi tema

- Dupa divorțul de Bogdan Ionescu, Hannelore de la Insula Iubirii, sezonul 4, a gasit din nou fericirea in brațele lui Claudiu. Fosta concurenta de la reality show-ul Antenei 1 se afișeaza de mai bine de un an alaturi de actualul ei iubit, pe rețelele de socializare. Iata cine este barbatul care a facut-o…

- Doinița Oancea are mare grija ca de fiecare data sa arate bine, astfel ca vedeta merge des la clinica ei preferata de infrumusețare, acolo unde are parte de tratamente care mai de care. Totuși, daca la felul in care se prezinta in public e atenta, la trafic nu prea. Iata cum au surprins-o paparazzii…

- Larisa Iordache este una dintre cele mai cunoscute și apreciate gimnaste de la noi din țara. Aceasta s-a retras din meseria de gimnasta, dupa cea de-a șaptea operație pe care a avut-o. Fosta sportiva este acum antrenoare și are mare grija sa aiba o silueta de invidiat. Iata cum a fsot surpsinsa de catre…

- Misha a avut o reacție dura dupa ce a vazut cat a ajuns sa plateasca la taxi in ultima saptamana. Fosta soție a lui Connect-R are mașina in service, astfel ca a fost nevoita sa plateasca 80 de lei pe o cursa. In aceasta dimineața, Misha a reacționat dur dupa ce a fost nevoita sa plateasca o suma destul…

- Dupa 12 ani de casnicie, Dinu Pescariu și soția sa, Letiția, au pus stop mariajului in urma cu doi ani. Cei doi au depus actele de divorț, insa nici pana in ziua de astazi nu au facut partajul. Cu toate ca nu mai sunt soț și soție, aceștia se comporta tot ca o familie. Paparazzii Spynews.ro au imagini…

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe, este insarcinata cu iubitul ei, Ibrahim. Vestea vine dupa ce recent, artistul a dezvaluit ca va deveni tata de baiat, iubita lui Yasmine fiind gravida pentru prima oara. Pepe și Raluca au impreuna doua fete și au divorțat in urma cu un an. „Da, este adevarata…

- O știre de acum cațiva ani revine in actualitate in plin razboi dintre Rusia și Ucraina. Ludmila Aleksandrova care a fost parasita de Vladimir Putin in 2015, a spus dupa divorț ca fostul ei sot ar fi fost asasinat si inlocuit cu o sosie.”Vladimir Putin a fost asasinat”, a spus femeia. Fosta soție…