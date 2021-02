Stiri pe aceeasi tema

- Florina Presada, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca și-a inaintat demisia biroului filialei USR Sector 3. Ea se arata dezamagita de „noul USR”, despre care spune ca „dubla...

- Fostul senator Florina Presada si-a anuntat, vineri dimineata, demisia din USR, precizand ca nu se mai regaseste in acest partid de mai multa vreme, dar ca „nu e timpul pierdut" pentru aparitia altor noi formatiuni politice.„Momentul despartirii de USR. Azi mi-am inaintat demisia din USR biroul filialei…

- Fostul senator Florina Presada a anuntat vineri dimineata, intr-o postare pe Facebook, ca demisioneaza din USR, ca urmare a deciziei conducerii partidului de a-l numi pe Calin Badiu - consilier judetean la Timis si programator in cadrul unei companii locale - secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii,…

- Florina Presada si-a anuntat, vineri dimineata, demisia din Uniunea Salvati Romania, precizand ca nu se mai regaseste in acest partid de mai multa vreme. “Azi mi-am inaintat demisia din USR biroului filialei USR Sector 3. A fost o decizie pe care am luat-o cu inima grea dar privind spre viitor. Adevarul…

- Demisie de rasunet in USR. Florina Presada a anunțat ca parasește formațiunea."Momentul desparțirii de USR Azi mi-am inaintat demisia din USR biroului filialei USR Sector 3. A fost o decizie pe care am luat-o cu inima grea dar privind spre viitor. Adevarul este ca nu ma mai regasesc in aceasta construcție…