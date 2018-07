Fosta preşedintă din Coreea de Sud, Park Geun-hye, condamnată la opt ani de închisoare pentru noi fapte Park (66 de ani) este deja in inchisoare dupa condamnarea sa in aprilie la 24 de ani de detentie pentru abuz de putere si coruptie, in cadrul unui enorm scandal ce a provocat mari manifestatii.



Fosta presedinta nu a fost prezenta in sala tribunalului din districtul central din Seul care a pronuntat sentinta de sase ani pentru deturnare de fonduri de la Serviciul national de informatii (NIS) si doi ani pentru ca a intervenit ilegal in desemnarea unor candidati ai partidului sau conservator la alegerile legislative din 2016. Pedepsele nu au fost contopite, ceea ce inseamna ca ea trebuie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

