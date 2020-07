Fosta presedinta a Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina Martin, va candida la functia de primar al Constantei din partea Partidului Ecologist Roman (PER), lansarea oficiala a candidaturii avand loc miercuri, in prezenta conducerii formatiunii politice. Corina Martin a afirmat ca isi asuma implicarea in viata politica, pentru Constanta, oamenii si dragostea pentru acestia determinand-o sa faca acest pas. "Sunt 30 de ani de cand activez in mediul privat cu agentia mea de turism si, dupa 30 de ani, consider ca nu mai am timp sa astept si sa pierd inca patru ani…