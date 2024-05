Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cele mai controversate personaje in politica romaneasca a acestor ani, George Simion, avea sa genereze mari polemici, odata cu nunta sa din august 2022, cu zeci de mii de invitați. De atunci nu s-a schimbat mai nimic, in ceea ce-l privește, singura schimbare notabila fiind ca soția lui George…

- Bucurie mare in familia Andreei Catrina de la Mireasa, sezonul 5. Fosta concurenta a devenit mamica de fetița. Recent, aceasta a facut publice primele imagini cu micuța ei. Cum a numit-o pe fetița.

- Carmen Petcu traiește cea mai frumoasa perioada din viața de cuplu. Fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu este impreuna de ani buni cu logodnicul ei, Ionatan, iar cei doi se pregatesc sa devina parinți pentru prima data.

- Madi de la Mireasa, sezonul 8, a luat o decizie care i-a bucurat pe fani! Dupa desparțirea de Sergiu, tanara a decis sa iși puna viața in ordine, astfel ca are in plan sa se lanseze in afaceri. Iata despre ce este vorba!

- Nora de la Mireasa, sezonul 5, a optat, de curand, pentru o schimbare radicala de look. Iata cum arata acum fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1! Fanii show-lui matrimonial au ramas placut surprinși cand au vazut imaginile publicate in mediul online de blondina.

- A intrat in casa Mireasa cu gandul de a se casatori, dar tot in afara competiției avea sa il cunoasca pe barbatul ce i-a devenit, de curand, soț. O fosta concurenta a emisiunii matrimoniale și iubitul ei au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor.

- Gabriela Pițigoi și Valentin, foști conucrenți in sezonul 6 Mireasa, au devenit parinți de curand. Recent, tanara a facut publica o fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor Gabriel. Ipostaza emoționanta in care au fost surprinși cei doi.