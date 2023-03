Femeia care a provocat un prejudiciu de circa un milion de euro CEC Bank, prin sustragerea banilor in decurs de mai multi ani de la clientii agentiei din orasul Zlatna, a scapat de al doilea dosar penal. Decizia Curții Constituționale privind termenele de prescripție a ajutat-o pe Elena Meteșan sa nu revina la inchisoare. Femeia […] The post Fosta angajata a CEC Zlatna, care a furat 1 milion de euro de la clienții și i-a donat saracilor, scapa de cel de-al doilea dosar first appeared on zlatnainfo.ro | stiri zlatna | ziar zlatna .