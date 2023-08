Vica Blochina a fost amanta lui Victor Pițurca timp de 16 ani, insa nu suporta barbații infideli. Surprinzator, insa fosta balerina a facut o serie de afirmații ciudate la adresa celor care au amante. Vica Blochina este supranumita, in showbiz, „cea mai cunoscuta amanta din Romania”. Dupa ce s-a iubit timp de 16 ani cu Pițurca, Vica s-a resemnat. Antrenorul a decis sa ramana cu soția lui și acum il crește și pe Edan, fiul sau și al Vicai. In cadrul emisiunii online „Femeia Deasupra”, Vica a discutat despre situațiile in care cuplurile, indiferent daca sunt casatorite sau nu, se confrunta cu implicarea…