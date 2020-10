In goana disperata dupa voturi, PMP-ul condus in acte de Eugen Tomac, dar in realitate de Traian Basescu, a propus o serie de candidați controversați pentru Senat și Camera Deputaților. O situație incredibila este la Dambovița unde candidatul PMP pentru unul dintre cele doua fotolii de senator este fostul șef al SRI Dambovița, Alexandru Oprea. Acesta a fost intre 2016 și 2020 președintele Consiliului Județean Dambovița, fiind membru de vaza al PSD. Acum, Alexandru Oprea a devenit membru PMP și se lupta pentru un loc de senator cu Titus Corlațean-PSD, Adrian Țuțuianu- Pro Romania, ex-PSD și consilierul…