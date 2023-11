Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns in stare critica, luni dimineata, la spital, dupa ce a agonizat o noapte intreaga pe un camp. Barbatul, care a fost prins intr-un utilaj de facut baloti de paie, in cursul noptii, a fost gasit de sotia lui. Accidentul a avut loc pe un camp din apropierea orasului Ocna Sibiului. „SAJ…

- In aceasta dimineața, un accident rutier grav a avut loc intre localitațile Ciuperceni și Livada, soldandu-se cu cinci victime. Toate persoanele ranite au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din Satu Mare. Printre victime se numara doi șoferi, de 20 și 23 de ani, și trei pasageri cu varstele…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, miercuri seara, pe raza comunei Zvoristea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost ranite doua persoane, dintre care una a ramas incarcerata. „Au…

- Un elev de la un liceu din Braila a fost batut, miercuri, de un alt elev, care si-a chemat in ajutor si o ruda. Incidentul a avut loc chiar in unitatea scolara. Victima a ajuns la spital, scrie News.ro. ”Jandarmii se aflau in imediata apropiere a unitatii de invatamant atunci cand au auzit galagie facuta…

- Accidentul a avut loc, joi, in localitatea prahoveana Valea Calugareasca, dupa ce femeia in varsta de 66 de ani aflata la volanul unui autoturism nu s-a asigurat la ieșirea de pe un drum adiacent in DN1B, fiind lovita in lateral de TIR-ul condus de un barbat in varsta de 54 de ani, informeaza Observatorulph.ro.In…

- Pe 2 septembrie 2023, la ora 08:30, a avut loc un tragic accident de circulație pe Drumul Județean 546, in comuna Marunței, județul Olt. O femeie in varsta de 45 de ani a pierdut viața in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Fiul ei, un tanar de 19 ani din Balș, era la volan și a fost depistat pozitiv…

- In dimineața zilei de sambata, 26 august, in județul Braila, a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție in urma unui accident rutier. Un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat in aceasta situație nefericita, soldata cu ranirea a peste 20 de persoane. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul…

- Victimele din accident de circulație cu victime multiple incarcerate, petrecut in urma cu doua zile in apropiere de Cluj-Napoca, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Cluj. Vorbim despre patru persoane in stare grava. Odata ce medicii urgentiști au aplicat procedurile specifice, trei…