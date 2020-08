Stiri pe aceeasi tema

- Procesul pentru moștenire in care este citat Viorel Lis, fost primar al Capitalei, a luat o intorsatura incredibila dupa ce persoanele implicate in dosar au decis de comun acord sa se impace. Viorel Lis, lovitura incredibila. Ce decizie au luat judecatorii in dosarul pentru moștenirea fostului edil…

- Adolescentul care in urma cu doi ani a ars de viu un barbat de 61 de ani chiar la locul sau de munca, o fabrica de prelucrare a lemnului din Coșbuc a fost trimis in judecata, pentru omor calificat. Ce risca : La inceputul lunii august, in anul 2018, un barbat de 61 de ani disparea fara urma chiar de…

- Angajatul cercetat de procurori pentru ca nu s-ar fi izolat la domiciliu, deși ar fi intrat in contact cu o peroana depistata cu coronavirus, apoi ar fi mers la munca, la Direcția de Sanatate Publica, deși a avut rezultat pozitiv la un test de Covid-19, ar fi chiar șefa Departamentului Epidemiologic,…

- Dupa patru ani de proces, un fost senator PNL de Buzau reușește sa anuleze probe importante in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru complicitate la luare de mita. Doina Anca Tudor poate scapa, astfel, definitiv de acuzații, dupa ce in prima instanța a primit achitare in cauza la Tribunalul…

- Cei doi membri ai clanului Nixon, reținuți in data de 9 iunie intr-un dosar de proxenetism, dupa ce polițiștii au aflat de tanara care le-ar fi adus caștiguri maricele de pe urma practicarii celei mai vechi meserii din lume, au fost trimiși deja in judecata. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria…

- Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) – asa-zisa ,,Sectie Speciala” a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – ramane un obiectiv al Ministerului Justitiei, a declarat ministrul Catalin Predoiu la intalnirea cu reprezentantii comunitatii ,,Declic”.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției de poliție rurala Merei au depistat, pe raza localitații Breaza, un tanar de 27 de ani, din Bisoca. Tanarul era urmarit la nivel național, fața de acesta fiind emis un mandat de executare a pedepsei…

- Pacentul zero din cartierul Poșta și socrul sau au fost puși sub control judiciar, fiind cercetați pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Buzoianul, in varsta de 41 de ani, zis Comitet, și socrul sau, in varsta de 51 de ani, din Ialomița, sunt acuzați ca nu au respectat toate prevederile legale impuse…