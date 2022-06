Stiri pe aceeasi tema

- Un fost prim-ministru al lui Vladimir Putin, Mihail Kasyanov, sustine ca nu si-a imaginat nici in cele mai negre cosmaruri ca fostul sau sef va declansa un razboi la scara larga impotriva Ucrainei.

- Fortele antiaeriane ruse au doborat zeci de arme livrate Ucrainei de alte state si „le sparg ca pe nuci”, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui scurt fragment dintr-un interviu al sau pentru postul de televiziune „Rossia-1”, fragment difuzat sambata, informeaza Reuters.

- Vladimir putin a dat termen armatei ruse sa cucereasca Lugansk pana la 1 iunie si regiunea Donetk pana la 1 iulie, astfel incat sa fie controlat de rusi intregul bazin carbonifer Donbas din estul Ucrainei, informeaza agentia ucraineana de presa Unian, care citeaza serviciile de informatii ale Kievului.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin susține un discurs cu cu ocazia „Zilei Victoriei”, care marcheaza victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei Naziste, in Al Doilea Razboi Mondial, potrivit Zdg.md . „Stramoșii noștri au luptat impotriva dușmanilor in Stalingrad, Kursk. Același lucru se intampla…

- Belarus și Rusia construiesc impreuna o uniune a statelor care ar putea atrage alte țari, a declarat joi președintele belarus Aleksandr Lukașenko, in timpul unei intrevederi cu guvernatorul regiunii ruse Voronej, Aleksandr Gusev, potrivit agenției de presa de stat belaruse Belta . Liderul de la Minsk…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca intenționeaza sa poarte noi convorbiri telefonice cu liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky in zilele urmatoare. El a anunțat despre acest lucru miercuri in emisia canalului de televiziune France 2. "In zilele urmatoare…

- Anul trecut, jurnalistul Danil Sotnikov a fost nevoit sa paraseasca Rusia, dupa ce a fost pus declarat „agent strain” de autoritațile de la Moscova. Intr-un interviu pentru site-ul Onet, acesta explica cum a reușit Vladimir Putin sa reduca la tacere populația, dar și cand va pierde susținerea acesteia. …

- Intilnirea președinților Rusiei, Vladimir Putin, și Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ar putea avea loc dupa finalizarea lucrarilor asupra acordului, posibil in urmatoarele saptamini. Despre acest lucru a declarat consilierul președintelui ucrainean, Mihail Podolyak intr-un interviu publicat joi pentru…