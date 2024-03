Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski crede ca Rusia va ataca și alte țari daca va reuși sa ocupe Ucraina. Liderul ucrainean a enumerat țarile și ordinea in care ar putea fi vizate de ruși. Este vorba despre Kazahstan, statele baltice, Polonia și jumatate din Germania, noteaza Mediafax. Președintele…

- Declarațiile recente ale lui Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, arunca o lumina cruda asupra a ceea ce putem numi fara ezitare o mașinarie de minciuni mondiala. In timp ce susține ca Rusia nu are intenții agresive impotriva țarilor NATO și ca nu va ataca Polonia, statele baltice sau Cehia, realitațile…

- Rusia nu va ataca Polonia, statele baltice sau Cehia, dar daca Occidentul va furniza avioane de lupta F-16 Ucrainei, atunci acestea vor fi doborate de fortele rusesti, a declarat miercuri seara Vladimir Putin, relateaza Reuters, conform News.ro. Adresandu-se pilotilor fortelor aeriene ruse, Putin…

- Doi președinți din țari baltice au cerut aliaților NATO sa faca mai mult pentru a se pregati pentru un posibil razboi cu Rusia. Ei sugereaza sa se ia in considerare totul, de la recrutarea obligarorie sau o taxa speciala de aparare, pana la o creștere brusca a cheltuielilor militare. Președintele…

- Guvernatorul regiunii ruse Samara a declarat sambata ca drone ucrainene au lovit doua rafinarii de petrol apartinand gigantului petrolier de stat Rosneft, fara a provoca victime, dar lasand una dintre acestea in flacari, transmite Reuters, relateaza News.ro. Rusii voteaza pana duminica la alegerile…

- Vladimir Putin a comentat declarațiile despre planurile Rusiei de a ataca Europa. Președintele rus a declarat ca Occidentul vrea sa aduca discordie in Rusia și sa slabeasca țara din interior, dar a calculat greșit. El a calificat drept "prostii" declarațiile politicienilor occidentali potrivit carora…

- Expatii rusi vor putea vota la scrutinul prezidential din martie chiar daca traiesc in tari "neprietenoase" care au impus sanctiuni Moscovei ca urmare a invaziei de catre Rusia a tarii vecine Ucraina, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Razboi in Ucraina, ziua 684. Generalul (r) David Petraeus, fost director al CIA, a declarat la CNN ca daca președintele rus Vladimir Putin iși indeplinește obiectivele in Ucraina, atunci urmatoarele state care ar putea sa fie luate in vizor de Kremlin sun