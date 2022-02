Fost ministru de externe: Putin amenință cu atacul nuclear pentru a contracara izolarea economică a Rusiei Fostul ministrul de Externe și diplomat de cariera este de parere ca negocierile sunt singura șansa de incetare a conflictului armat. Meleșcanu spune ca in urma negocierilor ar trebui ca ambele tabere sa obțina soluții favorabile. „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii trebuie sa faca totul pentru ca razboiul sa inceteze. Președintele Zelenski a avut doua teme atunci cand a spus ca este dispus sa inceapa negocierile cu Rusia: acestea sa nu aiba loc in Belarus și integritatea Ucrainei. Este nevoie de negocieri care sa duca la soluții favorabile pentru ambele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

