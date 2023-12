Stiri pe aceeasi tema

- Fostul medic rwandez Sosthene Munyemana a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare de un tribunal francez pentru implicarea sa in genocidul tutsi din 1994, transmite The Guardian.Fostul ginecolog, in varsta de 68 de ani, a fost gasit miercuri vinovat de genocid, de crime impotriva umanitatii si…

- Tricoul purtat de Lionel Messi in timpul victoriei Argentinei in finala Cupei Mondiale din 2022 impotriva Frantei s-ar putea vinde pentru suma record de 10 milioane de dolari (8 milioane de lire sterline) cand un set de sase tricouri pe care le-a purtat argentinianul va fi scos la licitatie joi la Sotheby's…

- Principala politica anti-imigraționista a premierului britanic, Rishi Sunak, a suferit o lovitura fatala, miercuri, dupa ce Curtea Suprema a Regatului a admis și pastrat hotararea Curții de Apel prin care planul de deportare a refugiaților in Rwanda era declarat ilegal, relateaza The Guardian.

- UPDATE, 10 nov – Curtea de Apel din Bari, Italia, a suspendat pentru moment extradarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, pe motive medicale, scrie pe Facebook ministrul justitiei, Alina Gorghiu. Avocatii italieni ai acestuia sustin ca sufera de o tulburare depresiva severa…

- Vineri, 14 aeroporturi regionale din Franța au fost afectate de alerte cu bomba, iar trei dintre ele au fost evacuate. Conform unor surse din domeniul aeroportuar, 14 aeroporturi regionale au fost afectate, dintre care doua au fost evacuate: Bordeaux (sud-vest) și Beziers (sud). Alte aeroporturi au…

- Aleksanteri Kivimaki risca 7 ani de inchisoare, dupa ce a furat 33.000 de dosare medicale și, ulterior, a cerut bani ca sa nu divulge informațiile, relateaza The Guardian și Yle, postul public finlandez. 21.000 de oameni au depus plangere penala impotriva hackerului.„Suspectul este arestat preventiv…

- Țari precum Austria, Belgia, Franța, Germania, Polonia și Elveția au trecut in acest an prin cea mai calduroasa luna septembrie inregistrata vreodata, iar temperaturile mult mai ridicate fața de cele normale vor continua și in octombrie, potrivit estimarilor specialiștilor, relateaza The Guardian.In…

- Curtea de Apel Iași judeca joi, 28 septembrie, contestația președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, fața de masura arestarii preventive pentru 30 de zile. Inițial, decizia trebuia luata miercuri, insa avocații lui Buzatu au cerut o amanare pentru a putea avea acces la dosar și a pregati…