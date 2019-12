Potrivit presei oficiale, el a recunoscut in iulie ca a acceptat peste 10 milioane de euro mita in decurs de douazeci de ani, informeaza Agerpres.



In aceasta perioada, Nur Bekri a petrecut cea mai mare parte a carierei sale in Xinjiang, o regiune vasta din nord-vestul Chinei care a fost afectata de tensiuni dintre majoritatea musulmana uigura si minoritatea han.



Pana la un milion de persoane s-ar afla detinute in centre de reeducare, potrivit organizatiilor pentru apararea drepturilor omului. Beijingul neaga aceasta cifra si sustine ca este vorba de ''centre de formare profesionala''…