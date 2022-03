Fost internațional argentinian, împușcat mortal în Paris Federico Aramburu (42 de ani) a fost ucis peste noapte de vineri pana sambata, informeaza cotidianul francez L’Equipe . Fostul internațional argentinian (22 de selecții) se afla la Paris din motive personale. Potrivit informațiilor oferite de jurnaliștii francezi, tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in fața unui stabiliment de noapte din cartierul Mabillon, din arondismentul 6 din Paris. Potrivit primelor elemente ale anchetei, o altercație a izbucnit intre Federico Martin Aramburu, insoțit de un prieten, și doi indivizi, in fața unui bar. Cei doi au revenit și au tras cu arma de mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

